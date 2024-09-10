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        İtirafçının kırmızı otomobili, Narin'in bulunduğu dere yakınında 50 dakika kalmış (2)

        ABLASININÖLÜMÜNE İLİŞKİN DE SORUŞTURMA BAŞLATILDINarin Güran'ın 2009'da Diyarbakır Çocuk Hastalıları Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yatalak ablası Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin de soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 18:46 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:46
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        İtirafçının kırmızı otomobili, Narin'in bulunduğu dere yakınında 50 dakika kalmış (2)
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        ABLASININÖLÜMÜNE İLİŞKİN DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Narin Güran’ın 2009’da Diyarbakır Çocuk Hastalıları Hastanesi’nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yatalak ablası Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin de soruşturma başlatıldı. Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi’ne bir yazı yazarak, Tülin Güran’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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