İtirafçının kırmızı otomobili, Narin'in bulunduğu dere yakınında 50 dakika kalmış (3)
İTİRAFÇINEVZAT BAHTİYAR TUTUKLANDIBağlar ilçesinde Narin Güran'ın (8) cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1.
İTİRAFÇINEVZAT BAHTİYAR TUTUKLANDI
Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın (8) cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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