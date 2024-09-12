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        Diyarbakır'ınBağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra çuval içerisinde dere kenarında ölü olarak bulunan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 09:03 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:03
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        Diyarbakır'ınBağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra çuval içerisinde dere kenarında ölü olarak bulunan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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