Diyarbakır'ınBağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra çuval içerisinde dere kenarında ölü olarak bulunan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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