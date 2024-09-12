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        Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyede (2)

        GÖZALTINDAKİŞÜPHELİLER BELLİ OLDUBağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltındaki 22 şüphelinin kimlikleri belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:02 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:02
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        Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyede (2)
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        GÖZALTINDAKİŞÜPHELİLER BELLİ OLDU

        Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltındaki 22 şüphelinin kimlikleri belli oldu. Şüphelilerin, Narin’in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), daha önce kolunda bulunan ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23) olduğu öğrenildi.

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