Narin cinayetiyle ilgili 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi (4)

BAROBAŞKANI EREN: 19 GÜN SU ALTINDA KALDIĞI İÇİN NARİN’İN ÜZERİNDEN 3’ÜNCÜ BİR KİŞİYE AİT DNA ÇIKMADI

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Adliyesi önünde açıklamada bulundu. Narin’in cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede, 19 gün su altında kaldığı için 3’üncü bir kişiye ait DNA örneğinin olmadığının rapor haline getirildiğini belirten Eren, “Bu bir ön rapor değil, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nun Narin’in bedeni ve Narin’in içinde bulunduğu torbada aldığı 3’üncü şahıslara ait DNA örneğinin çıkabilme olasılığına ilişkin numunelerden, herhangi bir DNA örneğinin çıkmadığına dair rapor. Yanlış bir tanımlama var. Adeta Narin’i ölümüne ilişkin sebebe veya sebebin tespiti konusunda bir rapormuş gibi bir algı var ancak bu rapor sadece Narin’in üzerinde 3’üncü bir kişiye ait DNA örneğinin çıkıp çıkmamasına dair bir rapor. Maalesef söyledik, en büyük kaygımız da oydu. 19 gün gibi uzun bir süre içerisinde su altında kalmış olması nedeniyle, bu yönlü bir tespitin yapılmasına ilişkin koşulları ortadan kaldırıyor. Daha doğrusu olası bir numune varsa 3’üncü şahsa ilişkin de maalesef bu süre zarfı içerisinde tespiti konusunda süreci zorlaştırıyor. Gelen rapor da bunu doğrulamış oldu. 19 günlük bir süre zarfı içerisinde Narin’in üzerinde herhangi bir 3’üncü şahsa ilişkin bu sebepten dolayı bir DNA örneğinin çıkmadığını söyleyebiliriz” dedi.