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        Narin cinayetiyle ilgili 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi (4)

        BAROBAŞKANI EREN: 19 GÜN SU ALTINDA KALDIĞI İÇİN NARİN'İN ÜZERİNDEN 3'ÜNCÜ BİR KİŞİYE AİT DNA ÇIKMADIDiyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Adliyesi önünde açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:39 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:45
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        Narin cinayetiyle ilgili 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi (4)
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        BAROBAŞKANI EREN: 19 GÜN SU ALTINDA KALDIĞI İÇİN NARİN’İN ÜZERİNDEN 3’ÜNCÜ BİR KİŞİYE AİT DNA ÇIKMADI

        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Adliyesi önünde açıklamada bulundu. Narin’in cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede, 19 gün su altında kaldığı için 3’üncü bir kişiye ait DNA örneğinin olmadığının rapor haline getirildiğini belirten Eren, “Bu bir ön rapor değil, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nun Narin’in bedeni ve Narin’in içinde bulunduğu torbada aldığı 3’üncü şahıslara ait DNA örneğinin çıkabilme olasılığına ilişkin numunelerden, herhangi bir DNA örneğinin çıkmadığına dair rapor. Yanlış bir tanımlama var. Adeta Narin’i ölümüne ilişkin sebebe veya sebebin tespiti konusunda bir rapormuş gibi bir algı var ancak bu rapor sadece Narin’in üzerinde 3’üncü bir kişiye ait DNA örneğinin çıkıp çıkmamasına dair bir rapor. Maalesef söyledik, en büyük kaygımız da oydu. 19 gün gibi uzun bir süre içerisinde su altında kalmış olması nedeniyle, bu yönlü bir tespitin yapılmasına ilişkin koşulları ortadan kaldırıyor. Daha doğrusu olası bir numune varsa 3’üncü şahsa ilişkin de maalesef bu süre zarfı içerisinde tespiti konusunda süreci zorlaştırıyor. Gelen rapor da bunu doğrulamış oldu. 19 günlük bir süre zarfı içerisinde Narin’in üzerinde herhangi bir 3’üncü şahsa ilişkin bu sebepten dolayı bir DNA örneğinin çıkmadığını söyleyebiliriz” dedi.

        ‘ÖN RAPOR DEĞİL, BAŞKA DNA OLUP OLMADIĞINA DAİR RAPOR’

        Raporun ön rapor olarak karıştırıldığını ifade eden Eren, “Bir insan üzerinden DNA örneği yani tensel temas etmiş kişileri tespit edebilmeniz için, 3’üncü kişilere ait olası kıl, saç, et parçası olabilir, bir belirleme yapacak koşul yok. Alınan numunelerin hiçbiri bu konuda bir veri sağlayamamış. Bu sadece DNA örneğine ilişkin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nun raporu. Henüz ölüm sebebine ilişkin de birçok verinin gönderildiği, İstanbul’dan gelecek rapor halen gelmedi. Bunu da düzeltmemiz gerekir. Çünkü bazı sosyal medya hesaplarında adeta ‘Ölüm sebebine ilişkin bir tespit yapılamadı’ yönünde bilgiler var. Bunu düzeltmiş olalım” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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