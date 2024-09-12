Narin cinayetiyle ilgili 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi (5)
NARİN'İNKAMERA AÇISINDAN ÇIKTIĞI NOKTA İLE NEVZAT BAHTİYAR'IN EVİ ARASINDAKİ MESAFE 30 METREBağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili soruşturma devam ediyor.
NARİN’İNKAMERA AÇISINDAN ÇIKTIĞI NOKTA İLE NEVZAT BAHTİYAR’IN EVİ ARASINDAKİ MESAFE 30 METRE
Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili soruşturma devam ediyor. Narin’in güvenlik kamerasına yansıyan son görüldüğü patika yol ile cesedini amcası Salim Güran’dan aldığını iddia ederek Eğertutmaz deresine götürüp sakladığını itiraf eden tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın evinin arasındaki mesafe, Demirören Haber Ajansı
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.