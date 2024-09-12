Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        FLAŞ

        Diyarbakır'daNarin cinayeti soruşturmasında 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 3 adli kontrol olmak üzere 13 kişi serbest kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 21:32 Güncelleme: 12.09.2024 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        FLAŞ
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'daNarin cinayeti soruşturmasında 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 3 adli kontrol olmak üzere 13 kişi serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinin şüphelilerinin savcılık ifadeleri tamamlandı
        Narin cinayetinin şüphelilerinin savcılık ifadeleri tamamlandı
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Ziyech derbide yok!
        Ziyech derbide yok!
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Daum'a son görev
        Daum'a son görev
        Eygi'nin babası konuştu
        Eygi'nin babası konuştu
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Baro Başkanı Eren'den Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin açıkl...
        Diyarbakır Baro Başkanı Eren'den Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin açıkl...
        Narin cinayetiyle ilgili 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi (5)
        Narin cinayetiyle ilgili 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi (5)
        Narin cinayetiyle ilgili 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi (4)
        Narin cinayetiyle ilgili 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi (4)
        Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarına ziyaretler sürüyor
        Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarına ziyaretler sürüyor
        Diyarbakır'da alışveriş merkezlerinde gıda denetimleri devam ediyor
        Diyarbakır'da alışveriş merkezlerinde gıda denetimleri devam ediyor
        Diyarbakır'da 15 milyon 882 bin kök kenevir ve skunk ile 2 bin 500 kilogram...
        Diyarbakır'da 15 milyon 882 bin kök kenevir ve skunk ile 2 bin 500 kilogram...