Narin cinayetiyle ilgili 9 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi (6)
ANNEVE AĞABEYİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 9 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada 8 Eylül'de gözaltına alınan ve adliyeye sabah saatlerinde sevk edilen 22 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.
ANNEVE AĞABEYİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 9 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada 8 Eylül’de gözaltına alınan ve adliyeye sabah saatlerinde sevk edilen 22 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 9’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 3’ü adli kontrol şartıyla 13’ü de serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler arasında anne Yüksel Güran (44) ile daha önce kolunda bulunan ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabeyi Enes Güran’ın (18) da olduğu öğrenildi.
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