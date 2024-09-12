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        Narin cinayetiyle ilgili 9 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi (7)

        ŞÜPHELİLERİNMAHKEMEYE SEVK GEREKÇELERİ BELLİ OLDU Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerin gerekçeleri belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 22:18 Güncelleme: 12.09.2024 - 22:18
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        Narin cinayetiyle ilgili 9 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi (7)
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        ŞÜPHELİLERİNMAHKEMEYE SEVK GEREKÇELERİ BELLİ OLDU

        Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerin gerekçeleri belli oldu. Şüphelilerden anne Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran’ın (18) ‘Kasten öldürme suçuna iştirak etmek’ suçundan, amca F.G.’nin (42) ‘Suç delillerini yok etmek’, kuzeni M.K., yengesi M.G. (46) ile kızı B.G. (19), halasının eşi M.Ş.K., tutuklu amca Salim Güran’ın işçileri M.S.A. (40) ve R.A.’nın da ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’ suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

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