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        Narin cinayetiyle ilgili anne ve ağabeyinin de aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı (9)

        ANNEVE AĞABEYİN DE BULUNDUĞU 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden anne Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran'ın (18), amcası Fuat Güran (42), kuzeni Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran, (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran'ın işçileri Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 06:57 Güncelleme: 13.09.2024 - 07:00
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        Narin cinayetiyle ilgili anne ve ağabeyinin de aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı (9)
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        ANNEVE AĞABEYİN DE BULUNDUĞU 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden anne Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran’ın (18), amcası Fuat Güran (42), kuzeni Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran, (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran’ın işçileri Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı. 15 yaşından küçük olan diğer işçisi R.A. ise 15 yaşını doldurmadığı gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldı.

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