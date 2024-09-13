Narin cinayetinde anne ve ağabeyin de aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı (10)

SORUŞTURMANINADLİYE AŞAMASI 22,5 SAAT SÜRDÜ

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 kişinin adliyedeki sorgulama ve yargılama işlemleri 22,5 saat sürdü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli, dün sabah saat 07.00'de adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri akşam saat 19.00'da sona erdi. 3’ü adli kontrol şartı konularak 13 kişi serbest kaldı, 9 şüpheli ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli 9 kişinin mahkemedeki yargılamaları ise saat 23.30'da başladı. Annenin mahkemedeki işlemleri 2 saat, ağabeyi Enes'in işlemleri ise 1 saat sürdü. Sabah saat 05.30'da sona eren mahkeme sonucunda Narin Gürün’ün anne ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 15 yaşından küçük 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Böylece daha önce amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini sakladığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’la birlikte olayla ilgili tutuklu sayısı 10’a yükseldi.

TUTUKLULARDAN 8’İ NARİN’İN AKRABASI