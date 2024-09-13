Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Narin cinayetinde anne ve ağabeyin de aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı (10)

        SORUŞTURMANINADLİYE AŞAMASI 22,5 SAAT SÜRDÜBağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 kişinin adliyedeki sorgulama ve yargılama işlemleri 22,5 saat sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 07:47 Güncelleme: 13.09.2024 - 07:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin cinayetinde anne ve ağabeyin de aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı (10)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SORUŞTURMANINADLİYE AŞAMASI 22,5 SAAT SÜRDÜ

        Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 kişinin adliyedeki sorgulama ve yargılama işlemleri 22,5 saat sürdü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli, dün sabah saat 07.00'de adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri akşam saat 19.00'da sona erdi. 3’ü adli kontrol şartı konularak 13 kişi serbest kaldı, 9 şüpheli ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

        Şüpheli 9 kişinin mahkemedeki yargılamaları ise saat 23.30'da başladı. Annenin mahkemedeki işlemleri 2 saat, ağabeyi Enes'in işlemleri ise 1 saat sürdü. Sabah saat 05.30'da sona eren mahkeme sonucunda Narin Gürün’ün anne ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 15 yaşından küçük 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Böylece daha önce amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini sakladığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’la birlikte olayla ilgili tutuklu sayısı 10’a yükseldi.

        TUTUKLULARDAN 8’İ NARİN’İN AKRABASI

        Bu arada soruşturma kapsamında tutuklanan 10 kişiden talihsiz çocuğun cansız bedenini saklayan komşuları Nevzat Bahtiyar ile işçilerden Mehmet Selim Atasoy’un dışında kalan 8 kişinin, Narin’in birinci ve ikinci dereceden akrabaları olduğu da belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        İsrail'de bir istifa daha: "7 Ekim başarısızlığı nedeniyle..."
        İsrail'de bir istifa daha: "7 Ekim başarısızlığı nedeniyle..."
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Müzikholde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
        Müzikholde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Narin Güran'ın babasının ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran'ın babasının ifadesi ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Fatih'te 3 katlı bina çöktü
        Fatih'te 3 katlı bina çöktü
        'Ukrayna'ya izin verilmesi, Batı'nın savaşa katılması demek'
        'Ukrayna'ya izin verilmesi, Batı'nın savaşa katılması demek'
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Ziyech derbide yok!
        Ziyech derbide yok!
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor

        Benzer Haberler

        Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
        Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
        Narin cinayetiyle ilgili anne ve ağabeyinin de aralarında olduğu 8 şüpheli...
        Narin cinayetiyle ilgili anne ve ağabeyinin de aralarında olduğu 8 şüpheli...
        Polis memuruna bıçakla saldırıp, yaraladı; o anlar kamerada
        Polis memuruna bıçakla saldırıp, yaraladı; o anlar kamerada
        Diyarbakır Baro Başkanı Eren'den Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruş...
        Diyarbakır Baro Başkanı Eren'den Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruş...
        Narin cinayetiyle ilgili 9 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edil...
        Narin cinayetiyle ilgili 9 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edil...
        GÜNCELLEME 2 - Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 9 şüpheliy...
        GÜNCELLEME 2 - Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 9 şüpheliy...