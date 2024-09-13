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        Narin'in tutuklu amcası Salim Güran, yeniden ifadesinin alması için adliyeye sevk edildi

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:53 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:55
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        Narin'in tutuklu amcası Salim Güran, yeniden ifadesinin alması için adliyeye sevk edildi
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        DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada 2 Eylül’de tutuklanan amca Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi.

        Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan, yapılan aramalarla 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, otomobilinde Narin’e ait DNA izleri bulununca gözaltına alınıp 2 Eylül’de tutuklanan amcası Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi. Amca Güran’ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

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