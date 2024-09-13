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        Narin'in tutuklu amcası Salim Güran, yeniden ifadesinin alması için adliyeye sevk edildi (2)

        YENİDENGÖZALTINA ALINDINarin Güran soruşturmasında 15 yaşının altında olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakılan R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 17:32 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:32
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        Narin'in tutuklu amcası Salim Güran, yeniden ifadesinin alması için adliyeye sevk edildi (2)
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        YENİDENGÖZALTINA ALINDI

        Narin Güran soruşturmasında 15 yaşının altında olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakılan R.A. için yeniden gözaltı kararı verildi. Karar sonrası R.A. tekrar gözaltına alındı. Narin'in tutuklanan amcası Fuat Güran'ın eşi H.G. de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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