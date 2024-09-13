Narin'in tutuklu amcası Salim Güran, yeniden ifadesinin alması için adliyeye sevk edildi (2)

Narin Güran soruşturmasında 15 yaşının altında olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakılan R.A. için yeniden gözaltı kararı verildi. Karar sonrası R.A. tekrar gözaltına alındı. Narin'in tutuklanan amcası Fuat Güran'ın eşi H.G. de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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