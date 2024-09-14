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        Narin'in kabri başında dua edip, oyuncak bırakıyorlar

        DİYARBAKIR'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) mezarına, Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, dua edip, oyuncak ya da çiçek bırakıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 15:03 Güncelleme: 14.09.2024 - 15:05
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        Narin'in kabri başında dua edip, oyuncak bırakıyorlar
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        DİYARBAKIR'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) mezarına, Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, dua edip, oyuncak ya da çiçek bırakıyor. Narin'in kaybolmasından sonra canlı bulana veya yerini bildirene 2 milyon lira ödül vereceğini açıklayan Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya da kabir ziyaretinde bulundu.

        Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarına ziyaretler sürüyor. Başta kent merkezi olmak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Elazığ ilinden gelen birçok kişi, Narin'in mezarında dua edip, oyuncak ya da çiçek bırakıyor. Bazı ziyaretçiler de mezara yazdıkları notu ya da okul çantasını koyuyor. İstanbul'da yaşayan, turizm-inşaat sektöründe çalışan, Narin'in kaybolmasından 1 hafta sonra canlı bulana veya yerini bildirene 2 milyon lira ödül vereceğini açıklayan Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya da Narin'in mezarını ziyaret etti.

        'OLAN NARİN KIZIMIZA OLDU'

        Narin'in babası Arif Güran ile de görüşen Ferit Kaya, "Bugün Narin kızımızın kabrini ziyaret ettik. Mekanı cennet olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. İnşallah bunu yapanlar, en yakın zamanda adalet karşısında hesabını verecektir. Bugün bu kabri gördüğümüzde, bu kitapları gördüğümde, Narin'in yerinin sınıf olduğunu, toprağın altı olmadığını bir daha haykırıyoruz. Olan Narin kızımıza oldu. Allah bir daha ülkemize, milletimize böyle acılar yaşatmasın, çocuklarımız ölmesin. Bunu ilk gün duyduğumuzda ailece bir karar aldık. Bu kızımızı canlı bulana 2 milyon TL ödül vadettik. Aramalara da kısmen arkadaşlarımız katıldı ama maalesef sonu hüsran oldu. Önemli olan aslında bizim için Narin'in canlı bulunup, ailesine kavuşmasıydı. Maalesef olmadı. Cehaletin her türlüsüne şiddetle karşı çıkıyorum ve 'Hayır' diyorum" dedi.

        'ALLAH, NARİN'İN HAKKINI BIRAKMASIN'

        Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelerek Narin Güran'ın mezarı başında dua eden Şindar Meşe de Nusaybin'den Narin kızımız için buraya geldik. Onun durumuna çok üzüldük. Ben de bir anneyim, evlat acısı çok zor. Allah kimseyi evladı ile sınamasın" diye konuştu. Bismil ilçesinden bir grup arkadaşıyla gelen Metin Çağlın ise "Bismil ilçesinden geldim. Duyduk, gerçekten çok üzüldük. İnşallah bir an önce bu olaylar çözülür. Allah, Narin'in hakkını bırakmasın. Küçücük bir çocuktu" dedi.

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