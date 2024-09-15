Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde kavgada A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’ın Kayapınar ilçesinde kavgada A.K. (33) tarafından bıçaklanan Sudenaz Uran (32) hayatını kaybetti, V.Y. (33) ise yaralandı.

        Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. A.K., ile Sudenaz Uran ve V.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada A.K., yanında taşıdığı bıçakla Sudenaz Uran ve V.Y.’yi yaraladı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sudenaz Uran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. V.Y.’nin tedavisi sürerken, Sudenaz Uran'ın cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Polis, şüpheli A.K.’yi, Tesisler Kavşağı’nda yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında
        Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'
        Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü
        Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü
        "Galatasaray için kara göründü"
        "Galatasaray için kara göründü"
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Narin'i arama çalışmalarının "asılsız ihbarlar ve yanlış ifadelerle sekteye...
        Narin'i arama çalışmalarının "asılsız ihbarlar ve yanlış ifadelerle sekteye...
        Narin'in babası Arif Güran: Dayı- yeğen olmuş, hepsi akraba bile olsa bu iş...
        Narin'in babası Arif Güran: Dayı- yeğen olmuş, hepsi akraba bile olsa bu iş...
        Narin Güran soruşturmasında tutuklu annenin ağız ve diş yapısına ilişkin ör...
        Narin Güran soruşturmasında tutuklu annenin ağız ve diş yapısına ilişkin ör...
        Narin cinayetinde tutuklu anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş modeli alındı
        Narin cinayetinde tutuklu anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş modeli alındı
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla etkinlik...
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla etkinlik...
        MEB'den, Diyarbakır Tavşantepe İlkokulundaki öğretmen ve öğrencilere psikos...
        MEB'den, Diyarbakır Tavşantepe İlkokulundaki öğretmen ve öğrencilere psikos...