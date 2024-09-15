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        Narincinayeti soruşturmasında 2 gözaltıNarin Güran cinayetinde sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirdikleri gerekçesiyle akrabaları İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 13:22 Güncelleme: 15.09.2024 - 13:22
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        Narincinayeti soruşturmasında 2 gözaltı

        Narin Güran cinayetinde sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirdikleri gerekçesiyle akrabaları İ.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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