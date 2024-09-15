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        Narin Güran cinayeti soruşturmasında 2 gözaltı daha

        DİYARBAKIR'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde, sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirdikleri gerekçesiyle akrabaları İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:05
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        Narin Güran cinayeti soruşturmasında 2 gözaltı daha
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        DİYARBAKIR’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde, sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirdikleri gerekçesiyle akrabaları İ.K. ve Ş.K. gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan H.G.’nin işlemleri ise sürüyor.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan amca Fuat Güran’ın eşi H.G. de gözaltına alınmıştı. H.G.’nin işlemleri sürerken, bugün Güran ailesinin akrabaları İ.K. ve Ş.K. de gözaltına alındı. Şüphelilerin arama çalışmaları devam ederken, soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtildi.

        ‘JANDARMA, EĞERTUTMAZ DERESİ'NDEN UZAKLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILMIŞ’

        Soruşturma dosyasındaki JASAT tutanağına göre, 'Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bu gibi eylemlerle jandarma personelinin Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı” ifadeleri yer aldı.

        H.G. ve diğer 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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