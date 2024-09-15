Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Düğünden dönen ailenin otomobillerine silahlı saldırıya 6 gözaltı

        DİYARBAKIR'da düğünden dönen ailenin içinde olduğu 2 otomobile, husumetli oldukları kişiler tarafından tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 17:06 Güncelleme: 15.09.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğünden dönen ailenin otomobillerine silahlı saldırıya 6 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da düğünden dönen ailenin içinde olduğu 2 otomobile, husumetli oldukları kişiler tarafından tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesinin kırsal Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden dönen Yunus L. yönetimindeki otomobil ile arkasında seyreden kuzenine ait otomobile, mahalle girişinde husumetli oldukları kişiler tarafından tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, içerisinde kadın ve çocukların da olduğu otomobiller hasar gördü.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüpheli olarak 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin gündüz saatlerinde Yunus L. ve kuzeninin otomobilini durdurup tehdit ettikleri, bu anların da cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı.

        6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'da fabrikada patlama! 28 yaralı var
        Sakarya'da fabrikada patlama! 28 yaralı var
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        İstanbul'da aile faciası: Anne öldü, baba ağır yaralı, çocuk gözaltında
        İstanbul'da aile faciası: Anne öldü, baba ağır yaralı, çocuk gözaltında
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Meteoroloji ve AFAD'dan art arda uyarılar
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Meteoroloji ve AFAD'dan art arda uyarılar
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        En sağlıklı 10 sebze!
        En sağlıklı 10 sebze!
        Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz! Kazaya neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda
        Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz! Kazaya neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'

        Benzer Haberler

        Salim Güran'ın işçisi, 'Daha ölmemiş' ifadesinin geçtiği konuşmayı yine hat...
        Salim Güran'ın işçisi, 'Daha ölmemiş' ifadesinin geçtiği konuşmayı yine hat...
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında 2 gözaltı daha
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında 2 gözaltı daha
        Narin Güran soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltına alındı
        Narin Güran soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltına alındı
        flaş
        flaş
        Diyarbakır'da bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
        Diyarbakır'da bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
        Narin'i arama çalışmalarının "asılsız ihbarlar ve yanlış ifadelerle sekteye...
        Narin'i arama çalışmalarının "asılsız ihbarlar ve yanlış ifadelerle sekteye...