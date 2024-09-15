Polisten kaçarken yüksekten düşen firari hükümlünün bacağı kırıldı

Bismil ilçesinde 13 farklı suçtan toplamda 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.T.’nin yakalanması için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Tekel Mahallesi’nde bulunan adresine operasyon düzenlendi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli, yan binaya atlamaya çalıştığı sırada 4 metre yüksekten düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şüphelinin, sol ayağının kırıldığı belirlendi. Şüphelinin, tedavisinin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.

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