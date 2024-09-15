Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Narin Güran cinayeti soruşturmasında 2 gözaltı daha (2)

        H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 19:22 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında 2 gözaltı daha (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        H.G.ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu amca Fuat Güran’ın eşi H.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Düğün yolunda feci kaza: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
        Düğün yolunda feci kaza: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
        Sakarya'da fabrikada patlama! 28 yaralı var
        Sakarya'da fabrikada patlama! 28 yaralı var
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        İstanbul'da aile faciası: Anne öldü, baba ağır yaralı, çocuk gözaltında
        İstanbul'da aile faciası: Anne öldü, baba ağır yaralı, çocuk gözaltında
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        En sağlıklı 10 sebze!
        En sağlıklı 10 sebze!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'

        Benzer Haberler

        Polisten kaçarken yüksekten düşen firari hükümlünün bacağı kırıldı
        Polisten kaçarken yüksekten düşen firari hükümlünün bacağı kırıldı
        Diyarbakır'da 2 otomobile düzenlenen silahlı ve taşlı saldırıya ilişkin 6 ş...
        Diyarbakır'da 2 otomobile düzenlenen silahlı ve taşlı saldırıya ilişkin 6 ş...
        Düğünden dönen ailenin otomobillerine silahlı saldırıya 6 gözaltı
        Düğünden dönen ailenin otomobillerine silahlı saldırıya 6 gözaltı
        Salim Güran'ın işçisi, 'Daha ölmemiş' ifadesinin geçtiği konuşmayı yine hat...
        Salim Güran'ın işçisi, 'Daha ölmemiş' ifadesinin geçtiği konuşmayı yine hat...
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında 2 gözaltı daha
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında 2 gözaltı daha
        Narin Güran soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltına alındı
        Narin Güran soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltına alındı