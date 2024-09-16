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        Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi

        DİYARBAKIR'da kaybolduktan 19 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Narin Güran'ın cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın, cesedi çuvala koyduğunu söylediği evi ile götürüp sakladığını belirttiği nokta arasındaki mesafeyi, DHA muhabiri, otomobille 7 dakikada katetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:59 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:05
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        Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi
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        DİYARBAKIR’da kaybolduktan 19 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Narin Güran’ın cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın, cesedi çuvala koyduğunu söylediği evi ile götürüp sakladığını belirttiği nokta arasındaki mesafeyi, DHA muhabiri, otomobille 7 dakikada katetti. Narin’in en son saat 15.15’te okulun güvenlik kamerasına yansıdığı, Nevzat Bahtiyar’ın aracının da dere kenarına geliş saatinin 15.40 olarak tespit edildiği göz önünde bulundurulduğunda, yolda harcanan zaman çıkarıldığında geriye kalan 18 dakikadaki sır perdesi aralanmayı bekliyor.

        21 Ağustos’ta en son 15.15’te güvenlik kamerasına yansıyan, 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili soruşturma sürerken, cesedi evinde çuvala koyup dere yatağına götürdüğünü itiraf eden ve 15.40’ta aracının dere yatağında olduğu jandarma kamerasından tespit edilen tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar’ın ikametinden dere yatağına otomobille gidiş DHA tarafından tekrar edildi. 7 dakika süren yolculuğun ardından 15.15 ile 15.40 saatleri arasında kalan yaklaşık 18 dakikalık sır perdesi aralanmayı bekliyor.

        Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran, aramaların 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde ve üzeri taşla ve çalılıklarla örtülü olarak ölü bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunmasından sonra jandarma ekipleri, olay yerinde çalışma başlattı. Bu kapsamda kırmızı bir otomobilin, 21 Ağustos'ta saat 15.40'ta Narin'in cesedinin bulunduğu dereye yakın bölgeye gelip, park ettiği ve yaklaşık 50 dakika boyunca orada kaldığı belirlendi. Jandarmanın çalışmasıyla kırmızı aracın, sıva ustası Nevzat Bahtiyar’a ait olduğu saptandı. Bunun üzerine Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı.

        ‘İKAMETİMDE NARİN’İN CESEDİNİ TEK BAŞIMA ÇUVALA KOYDUM’

        İlk ifadesinde mahalleye 5 kilometre mesafedeki Çarıklı’daki işlerini öğle vaktinden sonra halledip Tavşantepe’ye döndüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar, Salim Güran’ın cesedi kendisine araçta teslim ettiğini ve beraber kendi otomobiline yüklediklerini belirtti. Bahtiyar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemedeki ifadesinde ise cesedi evinde çuvala koyup dere yatağına götürdüğünü ifade ederek, “Narin’in cesedinin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim, üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıktaki, Salim ile ilgili 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm' şeklindeki ifadem doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum. Daha sonra kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim. Arama faaliyetleri sırasında Salim ve yanındaki jandarma personeli, annemin avlusundaki eski kuyuya bakmaya geldiler. Narin'in cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik. Jandarma personeli olduğu için bana bir şey sormadı. Bunun haricinde Narin'in hiçbir akrabası bana Narin'in cesediyle ilgili hiçbir şey sormadı. Daha önce de arama kayıtlarım arttığı için kayıtlarımı silmiştim. Olay günü ile alakalı da kayıtlarımı kendim sildim. Kimsenin bu yönde telkin veya tavsiyesi olmadı. Bu durumdan dolayı pişmanım” dedi. Nevzat Bahtiyar, 10 Eylül’de ‘Kasten öldürme suçuna iştirak’ten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        EVİ İLE NARİN’İN CESEDİNİN BULUNDUĞU NOKTA, ARAÇLA 7 DAKİKA

        Narin’in en son görüntüsü kaybolduğu 21 Ağustos’ta saat 15.15’te okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma kamerasından Nevzat Bahtiyar’ın aracının dere kenarına geliş saati ise 15.40 olarak belirlendi. Narin’in bu 25 dakikalık zaman diliminde kaybolduğu düşünülüyor. Nevzat Bahtiyar’ın cesedi çuvala koyduğunu söylediği evinin önü ile Narin’in bulunduğu nokta ise araçla 7 dakika. Bir bölümü asfalt, bir bölümü ise toprak olan yaklaşık 2 kilometrelik yolu DHA muhabiri, otomobille 40 kilometre hızla 7 dakikada katetti. 7 dakikalık zamanın yolda harcandığı hesaplandığında, geriye kalan 18 dakikalık süredeki sır perdesi aralanmayı bekliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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