Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi

DİYARBAKIR’da kaybolduktan 19 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Narin Güran’ın cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın, cesedi çuvala koyduğunu söylediği evi ile götürüp sakladığını belirttiği nokta arasındaki mesafeyi, DHA muhabiri, otomobille 7 dakikada katetti. Narin’in en son saat 15.15’te okulun güvenlik kamerasına yansıdığı, Nevzat Bahtiyar’ın aracının da dere kenarına geliş saatinin 15.40 olarak tespit edildiği göz önünde bulundurulduğunda, yolda harcanan zaman çıkarıldığında geriye kalan 18 dakikadaki sır perdesi aralanmayı bekliyor.

‘İKAMETİMDE NARİN’İN CESEDİNİ TEK BAŞIMA ÇUVALA KOYDUM’

İlk ifadesinde mahalleye 5 kilometre mesafedeki Çarıklı’daki işlerini öğle vaktinden sonra halledip Tavşantepe’ye döndüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar, Salim Güran’ın cesedi kendisine araçta teslim ettiğini ve beraber kendi otomobiline yüklediklerini belirtti. Bahtiyar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemedeki ifadesinde ise cesedi evinde çuvala koyup dere yatağına götürdüğünü ifade ederek, “Narin’in cesedinin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim, üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıktaki, Salim ile ilgili 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm' şeklindeki ifadem doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum. Daha sonra kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim. Arama faaliyetleri sırasında Salim ve yanındaki jandarma personeli, annemin avlusundaki eski kuyuya bakmaya geldiler. Narin'in cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik. Jandarma personeli olduğu için bana bir şey sormadı. Bunun haricinde Narin'in hiçbir akrabası bana Narin'in cesediyle ilgili hiçbir şey sormadı. Daha önce de arama kayıtlarım arttığı için kayıtlarımı silmiştim. Olay günü ile alakalı da kayıtlarımı kendim sildim. Kimsenin bu yönde telkin veya tavsiyesi olmadı. Bu durumdan dolayı pişmanım” dedi. Nevzat Bahtiyar, 10 Eylül’de ‘Kasten öldürme suçuna iştirak’ten tutuklanarak cezaevine gönderildi.