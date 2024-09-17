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NarinGüran cinayeti soruşturmasında 'kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla kuvvetli suç şüphesiyle tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen yenge Hediye Güran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NarinGüran cinayeti soruşturmasında 'kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla kuvvetli suç şüphesiyle tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen yenge Hediye Güran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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