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        Narin cinayetinde yenge Hediye Güran tutuklandı (4)

        HEDİYEGÜRAN TUTUKLANDIDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, savcılıktaki ifadesinin ardından 'Kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla, kuvvetli suç şüphesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen tutuklu amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:48 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:48
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        Narin cinayetinde yenge Hediye Güran tutuklandı (4)
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        HEDİYEGÜRAN TUTUKLANDI

        Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, savcılıktaki ifadesinin ardından ‘Kasten öldürmeye iştirak’ suçlamasıyla, kuvvetli suç şüphesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen tutuklu amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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