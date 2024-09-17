Narin cinayetinde yenge Hediye Güran tutuklandı (4)
HEDİYEGÜRAN TUTUKLANDIDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, savcılıktaki ifadesinin ardından 'Kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla, kuvvetli suç şüphesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen tutuklu amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HEDİYEGÜRAN TUTUKLANDI
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, savcılıktaki ifadesinin ardından ‘Kasten öldürmeye iştirak’ suçlamasıyla, kuvvetli suç şüphesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen tutuklu amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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