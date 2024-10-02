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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya Hüseyin Soğuk (25) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 23:56 Güncelleme: 03.10.2024 - 00:00
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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya Hüseyin Soğuk (25) hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücü ise polis tarafından yakalandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. S.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Soğuk'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Soğuk ağır yaralanırken, sürücü S.T. olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soğuk, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Soğuk’un cenazesi otopsi için morga götürüldü. Sürücü S.T. ise bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. S.T.’nin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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