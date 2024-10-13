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        Diyarbakır'da yasağa rağmen DEM Parti'nin düzenlemek istediği miting öncesi polis önlemi

        DİYARBAKIR'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), valilik yasağına rağmen düzenlemek istediği miting öncesi polis önlem aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:40
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        Diyarbakır'da yasağa rağmen DEM Parti'nin düzenlemek istediği miting öncesi polis önlemi
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        DİYARBAKIR’da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), valilik yasağına rağmen düzenlemek istediği miting öncesi polis önlem aldı.

        Diyarbakır Valiliği’nin 9-13 Ekim tarihleri arasında aldığı eylem yasağına rağmen DEM Parti’nin bugün düzenleyeceğini duyurduğu miting öncesi İstasyon Meydanı’nda bir dizi önlemler alındı. Meydana giden caddeler bariyerlerle kapatılırken, birçok noktada TOMA’lar hazırda bekletiliyor.

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