Diyarbakır'da yasağa rağmen DEM Parti'nin düzenlemek istediği miting öncesi polis önlemi

Diyarbakır Valiliği’nin 9-13 Ekim tarihleri arasında aldığı eylem yasağına rağmen DEM Parti’nin bugün düzenleyeceğini duyurduğu miting öncesi İstasyon Meydanı’nda bir dizi önlemler alındı. Meydana giden caddeler bariyerlerle kapatılırken, birçok noktada TOMA’lar hazırda bekletiliyor.

DİYARBAKIR’da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), valilik yasağına rağmen düzenlemek istediği miting öncesi polis önlem aldı.

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