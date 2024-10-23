Diyarbakır'daki 'Kültür Yolu Festivali'nde; 3 müzeyi 30 bin ziyaretçi gezdi
DİYARBAKIR'da 12-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında; 14 tescilli yapının bulunduğu İçkale Müze Kompleksi, Cahit Sıtkı Tarancı ve Ziya Gökalp müzelerini 9 günde 30 bin kişi ziyaret etti.
DİYARBAKIR'da 12-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında; 14 tescilli yapının bulunduğu İçkale Müze Kompleksi, Cahit Sıtkı Tarancı ve Ziya Gökalp müzelerini 9 günde 30 bin kişi ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 14'üncü durağı olan, 12 Ekim'de başlayan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 20 Ekim'de sona erdi. Festivalde, 46 noktada 250'ye yakın etkinlik gerçekleştirildi. Festivalde, tiyatro temsillerinden, Türkçe, Kürtçe şarkıların seslendirildiği konserlere, çocuk programlarına kadar pek çok farklı etkinlik düzenlendi. Festivale, Diyarbakırlıların yanı sıra kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi. En çok ziyaret edilen yerlerden biri de içerisinde Amida Höyük, Aslanlı Çeşme, Saint George Kilisesi, Eski Cezaevi, Valilik Konağı ve eski Adliye Binası'nın da yer aldığı 14 tescilli yapı bulunan İçkale Müze Kompleksi oldu. 2023'te müze kompleksini 13 bin kişi ziyaret ederken; 9 gün süren Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde bu sayı 19 bin 500 kişi oldu. Toplamda da İçkale Müze Kompleksi, Cahit Sıtkı Tarancı ve Ziya Gökalp müzelerini 9 günde 30 bin kişi ziyaret etti.
'EKİM AYINDA ZİYARETÇİ REKORUNU KIRACAĞIZ'
İçkale Müze Kompleksi'nin müdürü Müjdat Gizligöl, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin müze açısından da çok verimli geçtiğini belirterek, "Kültür Yolu Festivali, 3 yıldır Diyarbakır'da yapılmaktadır. Ana merkez Suriçi. Festivalin en önemli lokasyonlarından biri de 3 yıldan bu yana Diyarbakır Müzesi'ydi. 3 yıldan bu yana Diyarbakır Müzesi'nde çeşitli etkinlikler yapılıyor. 2024 yılında müzemizde 8 tane etkinliğimiz oldu. Bunun yanı sıra Dağkapı, 1, 2 ve 5 numaralı burçta ve Paşa Hamamı'nda sergilerimiz vardı. Ayrıca Diyarbakır Müzesi'ne bağlı Cahit Sıtkı Tarancı ve Ziya Gökalp müzelerimizde de sergilerimiz vardı. Müzemizin organize ettiği 10 etkinliği vardı. Müze kompleks alanında 2 tane heykel sergimiz, 1 tane bakırcılık sergisi, coğrafya gelenek kaderi sergisi, PTT'nin pul sergisi, Türkiye Jokey Kulübü sergisi, geleceğe miras konuşmaları ve çocuklarla yaptığımız kültürel miras etkinliklerimiz oldu. 2023'e kıyasla 2024 bizim için daha verimli geçti. 2024'te bir önceki yıla göre; ziyaretçi sayısı yüzde 50 artış gösterdi. 2023'te 9 günlük festivalde 13 bin kişi gelirken; 2024'te 19 bin 500 ziyaretçi geldi. 2024'te 70'in üzerinde etkinlik yaptık. Bu da tanınırlığını artırdı. Dolayısıyla da çok sayıda ziyaretçi, müzemizdeki etkinlikleri ve sergileri gezdi. Bu da bizim açımızdan önemli bir gelişmedir. Ekim ayında, ay bazlı olarak ziyaretçi rekorunu kıracağız. Bunun yanında Cahit Sıtkı Tarancı ve Ziya Gökalp müzelerindeki ziyaretçi sayılarını toplarsak, Diyarbakır Müzesi'ndeki etkinliklere festival kapsamında 30 binin üzerinde ziyaretçi geldi" dedi.
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