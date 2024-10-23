Diyarbakır'daki 'Kültür Yolu Festivali'nde; 3 müzeyi 30 bin ziyaretçi gezdi

DİYARBAKIR'da 12-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında; 14 tescilli yapının bulunduğu İçkale Müze Kompleksi, Cahit Sıtkı Tarancı ve Ziya Gökalp müzelerini 9 günde 30 bin kişi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 14'üncü durağı olan, 12 Ekim'de başlayan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 20 Ekim'de sona erdi. Festivalde, 46 noktada 250'ye yakın etkinlik gerçekleştirildi. Festivalde, tiyatro temsillerinden, Türkçe, Kürtçe şarkıların seslendirildiği konserlere, çocuk programlarına kadar pek çok farklı etkinlik düzenlendi. Festivale, Diyarbakırlıların yanı sıra kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi. En çok ziyaret edilen yerlerden biri de içerisinde Amida Höyük, Aslanlı Çeşme, Saint George Kilisesi, Eski Cezaevi, Valilik Konağı ve eski Adliye Binası'nın da yer aldığı 14 tescilli yapı bulunan İçkale Müze Kompleksi oldu. 2023'te müze kompleksini 13 bin kişi ziyaret ederken; 9 gün süren Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde bu sayı 19 bin 500 kişi oldu. Toplamda da İçkale Müze Kompleksi, Cahit Sıtkı Tarancı ve Ziya Gökalp müzelerini 9 günde 30 bin kişi ziyaret etti.