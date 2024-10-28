Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        12 yaşında başladığı mesleğini 80 yıldır sürdürüyor

        DİYARBAKIR'da Kemal Gürcüm (92), 12 yaşında başladığı saraçlık mesleğini 80 yıldır sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 yaşında başladığı mesleğini 80 yıldır sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da Kemal Gürcüm (92), 12 yaşında başladığı saraçlık mesleğini 80 yıldır sürdürüyor. Artık yaşlandığı ve tek başına zorlandığı için mesleği bırakacağını söyleyen Gürcüm, “80 yıla yakındır bu mesleği yapıyorum. Eskiden iş vardı, şimdi yok. Yaptığım eyerler, artık o kadar satılmıyor. Bu meslek öldü, ben de vakit geçsin diye dükkana geliyorum” dedi.

        Sur ilçesinde yaşayan Kemal Gürcüm, saraçlık mesleğini 80 yıldır sürdürüyor. Yaklaşık 20 metrekarelik iş yerinde çalışan Gürcüm, işlerin artık eskisi gibi olmadığını belirterek, “80 yıla yakındır bu mesleği yapıyorum. Küçüktüm, 12 yaşından itibaren babamın yanında çalışmaya başladım. 60 yıldır da bu dükkandayım. Rahmetli babam 1980 yılında vefat etti. O ölene kadar beraber çalışıyorduk. O öldükten sonra şimdiye kadar çalışıyorum. Eskiden vardı, şimdi iş yok. Yaptığım eyerler, artık o kadar satılmıyor, şimdi alacak kimse yok. Benim gibi birkaç kişi vardı, öldüler. Şimdi caminin karşısında 3 tane saraç ustası var” dedi.

        ‘ESKİDEN YANIMDA 4-5 KİŞİ ÇALIŞIRDI’

        Yaptığı eyerlere eskiden çok rağbet olduğuna değinen Gürcüm, “At eyeri yapıyorum. İstanbul, İzmir, Ardahan, Kars, neresi olursa isteyenlere gönderiyorum. Zanaat öldü, artık kemer yaparak satıyorum. At eyerleri, yukarda duruyor, hiç satılmıyor. İş yok. Eskiden hayvan çoktu, at çoktu. Şimdi ise hayvanın yerini taksiler aldı. Bu meslek öldü. Ben de vakit geçsin diye dükkana geliyorum. 3 çocuğum var, onlar da başka iş yapıyorlar. Ben de artık bırakmak istiyorum, çünkü hiç iş yok. Evde sabrım gelmediği için buraya vakit geçsin diye geliyorum. Artık çalışamıyorum, hemen hemen bırakmak üzereyim. Yaşlıyım, biraz rahatsızlığım da var. Böyle yavaş yavaş atlar için minderler de hazırlıyorum. Eskiden, 4-5 sene evvel yanımda 5 işçi çalışıyordu. Şimdi kimse çalışmıyor” diye konuştu.

        ‘AHLAKI VE KOMŞULUĞU İYİ BİR USTADIR’

        Mobilya malzemeleri satan komşusu Tarık Hanazay ise Gürcüm’ü 55 yıldır tanıdığını belirterek, “Hacı Kemal Usta’nın 1970’ten beri burada olduğunu hatırlıyorum. Babası vefat etti, şimdi kendisi bu işi yapıyor. Ondan başka bu çarşıda, bu sırada bu işi yapan yoktur. Böyle yaşlı insan kalmadı. Hacı Kemal dayı esnaftır, ahlaklıdır, alim gibi insandır. Ahlakı hoş, komşuluğu iyidir. At eyerlerini yapıyor, kemer yapıyor, atların başına takılan çeşit çeşit boncukları yapıyor.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kâbus karşı binada! Kapılarına dayandığı iki kız kardeşi taciz etti
        Kâbus karşı binada! Kapılarına dayandığı iki kız kardeşi taciz etti
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        1 milyon TL'lik altını çaldılar! Tetiğe bastı ama...
        1 milyon TL'lik altını çaldılar! Tetiğe bastı ama...
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Trump'tan New York'ta miting
        Trump'tan New York'ta miting
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        Balık tutmaya gidiyordu... Av yolunda feci son!
        Balık tutmaya gidiyordu... Av yolunda feci son!
        ABD'de tarihi seçim! Anketlerde kim önde?
        ABD'de tarihi seçim! Anketlerde kim önde?
        "Gençlerimiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok"
        "Gençlerimiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        AK Parti Eğil 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Eğil 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Çakmak' operasyonu: 10 tutuklama
        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Çakmak' operasyonu: 10 tutuklama
        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da 641 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi
        Diyarbakır'da 641 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi
        Diyarbakır'da 641 deprem konutu için kura çekildi
        Diyarbakır'da 641 deprem konutu için kura çekildi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti