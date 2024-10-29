Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Valiliği: Narin'i arama çalışmalarında jandarmanın üfürükçüye gittiği iddiası asılsızdır

        DİYARBAKIR Valiliği, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarında jandarma ekiplerinin Narin'i bulmak için üfürükçüye gittiği ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 23:02 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Valiliği: Narin'i arama çalışmalarında jandarmanın üfürükçüye gittiği iddiası asılsızdır
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR Valiliği, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmalarında jandarma ekiplerinin Narin’i bulmak için üfürükçüye gittiği ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet haber sitelerinde 'Jandarma Narin Güran’ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş' şeklinde haberlere yer verildiği, ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Çeşitli internet haber sitelerinde “Jandarma Narin Güran’ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş” şeklinde haberlere yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konu ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı doğurmuştur. Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos 2024 günü saat 20.50’de kayıp ihbarı alınan Narin Güran’ı arama çalışmaları, konusunda uzman personel ve teknik araçlarla yapılmış, aramalar esnasında yapılan tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin “üfürükçü” tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacaktır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım

        Benzer Haberler

        Diyarbakır, Siirt ve Batman'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu yapıldı
        Diyarbakır, Siirt ve Batman'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu yapıldı
        Diyarbakır'da tarihi surlardan düşen çocuk hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da tarihi surlardan düşen çocuk hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da, surlardan düşen 12 yaşındaki Zeynep Nursima, öldü
        Diyarbakır'da, surlardan düşen 12 yaşındaki Zeynep Nursima, öldü
        Doğu ve Güneydoğu'da 'Cumhuriyet' coşkusu
        Doğu ve Güneydoğu'da 'Cumhuriyet' coşkusu
        Elazığ, Batman ve Bingöl'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenlerle kutlan...
        Elazığ, Batman ve Bingöl'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenlerle kutlan...
        Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı
        Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı