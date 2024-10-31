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        Narin'in kaybolduğu günün gecesi, Salim Güran'ın dere yatağındaki görüntüsü dava dosyasında

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan amcası Salim Güran'ın, yeğeninin kaybolduğu gece, cesedin bulunduğu dere yatağına gittiğinin HTS kaydı ile tespit edilen görüntüleri dava dosyasına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:31 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:35
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        Narin'in kaybolduğu günün gecesi, Salim Güran'ın dere yatağındaki görüntüsü dava dosyasında
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        DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan amcası Salim Güran’ın, yeğeninin kaybolduğu gece, cesedin bulunduğu dere yatağına gittiğinin HTS kaydı ile tespit edilen görüntüleri dava dosyasına girdi.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde ve üstü taşlarla kapatılarak çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım'da, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        SALİM GÜRAN’IN OLAY GÜNÜ DERE YATAĞINA GİTTİĞİ GÖRÜNTÜ DAVA DOSYASINDA

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Salim Güran’ın, Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos gününün gecesinde araçla, cesedin bulunduğu yere gittiği tespiti yer aldı. İddianamede, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu yeri aile üyeleri ve şüphelilerin bilme ihtimali doğrultusunda, Eğertutmaz Deresi'ni gören kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiği belirtilerek, olay günü bir aracın saat 22.35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, saat 22.48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, saat 22.55 sıralarında ise dönüşe geçtiğinin tespit edildiği, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS analiz raporu kapsamında değerlendirildiğinde, kamera kayıtlarında cesedin bulunduğu yere gelen kişinin şüpheli Salim Güran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği bilgisi yer aldı.

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