Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri aksadı

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 25 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürerek araçları ile ilerledi. Öte yandan Diyarbakır Havalimanı'nda sis engeline takılan İstanbul ve İzmir seferleri gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

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