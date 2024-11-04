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        Sobadan çıkan yangında telefonunu almak için eve girince hayatını kaybetti

        DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde evde sobadan çıkan yangında dumandan etkilenen Erman Çiftçi (15), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 21:58 Güncelleme: 04.11.2024 - 22:05
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        Sobadan çıkan yangında telefonunu almak için eve girince hayatını kaybetti
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        DİYARBAKIR’ın Çüngüş ilçesinde evde sobadan çıkan yangında dumandan etkilenen Erman Çiftçi (15), hayatını kaybetti.

        Yangın, sabah saatlerinde Çüngüş ilçesi kırsal Geçit Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Sobadan çıkan kıvılcımların etrafa sıçramasıyla yangın çıktı. Yangını fark eden aile bireyleri, dışarıya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada içeride unuttuğu telefonunu almak için eve giren Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Erman Çiftçi, dışarıya çıkamadı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, hareketsiz halde dışarı çıkarılan Erman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi’nin cenazesi, Çüngüş Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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