Narin Güran cinayetinde, 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında 2'nci gün (9)

ARİFGÜRAN’IN KAN ŞEKERİ DÜŞÜK ÇIKTI

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin dün başlayan ve bugün devam eden ilk duruşmada fenalaşarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen ve bir süre acil serviste bekletilen babası Arif Güran’ın, yapılan tahlillerle kan şekeri değerinin düşük olduğu belirlendi. Arif Güran’ın, bir süre daha gözlem altında tutulacağı öğrenildi.