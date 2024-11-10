Narin Güran cinayeti davasının duruşmasında 3'üncü gün (12)

MAHKEME ARAKARARINI AÇIKLADI

Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen ilk duruşmada mahkeme heyetinin verdiği ara kararda şu ifadelere yer verildi:

1- Müşteki Arif Güran ve vekilinin katılına taleplerinin kabulü ile UYAP’ta katılan olarak sıfatının değiştirilmesine,

2- Diyarbakır Barosu'nun katılına talebinin kabulü ile UYAP’ta katılan olarak sıfatının değiştirilmesine, mahkememize sunmuş olduğu dilekçelerinde yer alana vekillerin UYAP’a eklenmesine,

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katılma talebinin kabulü ile UYAP’ta katılan olarak sıfatının değiştirilmesine,

4- Katılan Arif Güran vekilinin Baran Güran isimli şahsın müşteki olarak dosyaya eklenmesi talebinin reddine, 5- 7, 8, 9 Kasım tarihlerinde yapılan duruşmanın SEGBİS vasıtasıyla kayıt altına alındığı anlaşıldığından, çözümü yapılması için mahkememiz kalem personelinin görevlendirilmesine, 6- 7, 8, 9 Kasım tarihlerinde yapılan duruşmanın harici bir kamera ile kayıt altına alındığı anlaşıldığından, Diyarbakır CBS’ye müzekkere yazılarak söz konusu duruşma görüntülerinin hard disk ortamında mahkememize gönderilmesinin istenmesine,

7- Duruşma öncesi ve duruşma sırasında dosya taraflarının olay yerini gösterir kamera görüntülerinin istendiği, duruşma sırasında söz konusu görüntülerin hard disk ve flaş bellek ortamında Diyarbakır CBS tarafından mahkememize gönderildiği anlaşıldığından, ilgili hard disk ve flaş belleğin dosya arasına alınmasına, dosya taraflarına söz konusu hard disk ve flaş belleği istemeleri halinde bir örneğin verilmesine, 8- 7 No'lu ara kararda belirtilen görüntülerin yer aldığı hard disk ve flaş belleğin dosya taraflarının taleplerini karşılamadığının tespitinin dosya taraflarının talebi ile anlaşılması karşısında gelecek celse beklenmeksizin ilgili talepleri mahkeme heyetince ivedi karar verilerek söz konusu eksikliğin giderilmesine, yine ilgili video kayıtları hakkında başkaca bir talebin olması halinde duruşma günü beklenmeksizin ivedi bir şekilde bu hususun değerlendirilmesine,

9- Dosya taraflarının R.A. isimli şahsın tanık olarak dinletme taleplerinin dosyanın muktezası da göz önüne alındığında ileride herhangi bir tartışmaya mahal vermemek için tanık olarak dinlenmesi talebinin kabulüne, şahsın 18 yaşından küçük olduğu ve mahkememizde yapılan gözlemlerde kendisini duruşmada rahatça ifade edemeyeceği izlenimini uyanması karşısında AGO’da bir uzman eşliğinde beyanlarının alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına, tanığın duruşma günü tutuklu olması halinde celbine, tutuksuz olması halinde zorla getirme emri düzenlenmesine,

10- 21 DBP 605 plaka sayılı aracın olay günü PTS kayıtlarının Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nden istenilmesine, 11- Dosya arasında daraltılmış baz olarak adlandırılan raporun içeriği dikkate alındığında, Diyarbakır CBS’ye müzekkere yazılarak raporu hazırlayan kişilerin hangi yöntemle, hangi baz bilgilerini kullanarak, hangi cihazlar ile ve yine hangi kriterlere uyarak ve dayandıkları bilimsel tekniklerin neler olduklarını gösterir ve sapma paylarının olup olmadığını belirtir ayrıntılı ek rapor aldırılmasına, 12- Memorial Hastanesine ait 22.08 2024 tarihinde 01.00- 02.00 arasındaki bütün kamera kayıtlarının mahkememize gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına,

13- Her ne kadar sanıklar müdafinin Mehmet Sait Tek, MOBESE, Dara 2 ve Hatip Kaya görüntülerini talep etmişlerse de Diyarbakır CBS tarafından gönderilen söz konusu görüntülerinin olup olmadığının sanıklar müdafi tarafından kontrol edilmesine, eğer bu konuda bir eksiklik varsa celse arasında mahkememize talepte bulunmalarına, söz konusu talebin duruşma günü beklenmeksizin ivedi bir şekilde değerlendirilmesine, 14- Sanıklar müdafinin talep ettiği Şahin Göz isimli kameranın harici olarak elde edilen bilgilerde kayıt yapmadığının belirtilmesi karşısında söz konusu kameranın olay günü 15:00- 17:00 saatleri arasında kayıt yapıp yapmadığını gösterir varsa kamera kayıtlarının mahkememize gönderilmesinin istenilmesine, eğer kayıt yapıyor ise yine ilgili kaydın mahkememize gönderilmesi için Bağlar ilçe Jandarma’dan istenilmesine,

15- Yukarıda kurulan ara kararlar dışında dosya taraflarının duruşmada belirttikleri talepler dışında başkaca tevsi tahkikat talepleri varsa duruşma günü beklenmeksizin mahkememize bildirmelerinin ihtarına, 16- Yukarıda belirtilen tevsi tahkikat talepleri dışında dosya taraflarının diğer tevsi tahkikat taleplerinin reddine, 17- Yine yukarıdaki yazıların cevabi yazılan geldiğinde dosyanın varsa tevsi tahkikat talebi yoksa mütalaa hazırlanması için Diyarbakır CBS'ye tevdine, 18- Mahkememizce tensip ara kararında belirtilen 5 ve 6 nolu ara kararların yeniden yerine getirilmesi için ilgili işlemlerin yapılmasına,