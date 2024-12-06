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Narincinayetinde savcı mütalaasını verdi; 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebiDiyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili görülen davada savcı mütalaasını mahkemeye sundu.
Narincinayetinde savcı mütalaasını verdi; 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Diyarbakır’da Narin Güran cinayetiyle ilgili görülen davada savcı mütalaasını mahkemeye sundu. Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar, Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ile ilgili kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
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