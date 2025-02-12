Amed Sportif Faaliyetler - Bandırmaspor: 2-1
STAT:DiyarbakırHAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Erkan Akbulut, Emir Eray EyisoyAMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Miraç Acer (Dk.
STAT:Diyarbakır
HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Erkan Akbulut, Emir Eray Eyisoy
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Miraç Acer (Dk. 46 Uğur Adem Gezer) Mehmet Yeşil, Murat Uçar (Dk. 26 Keita) Ömer Bayram, Cassubie (Dk. 85 Çekdar Orhan) Sinan Kurt, Adama Traore, Fernando Anrade (Dk.26 Batuhan Tur) Adekanye (Dk. 75 Poko) Daniel Moreno
BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Atınç Nukan, Faruk Can Genç (Dk. 85 Hakan Bilgiç) Mehmet Özcan (Dk.70 N’Dongala) Mulumba, İbrahim Kaya (Dk.70 Hikmet Çiftçi) Paulinho (Dk.46 Paixao) Messaoudi, Lois Diony (Dk.85 Louzif)
GOLLER: Dk.10 Cassubie Dk. 90 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler) Dk.81 Mehmet Yeşil (KK) (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Batuhan Tur, Keita, Mehmet Yeşil, Poko (Amed Sportif Faaliyetler) Mexer, Faruk Can Genç (Bandırmaspor)
KIRMIZI KARTLAR
Amed Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 24’ncü haftasında sahasında konuk ettiği Bandırmaspor’u 2-1 yendi.
10'uncu dakikada serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Yaptığı ortada topla buluşan Cassubie topu ağlara gönderdi: 1-0.
İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
81'inci dakikada yapılan ortada sonradan oyuna giren N’Dongala kafa vuruşunda topu Mehmet Yeşil kendi ağlarına gönderdi: 1-1.
90'ıncı dakikada karambolde Mehmet Yeşil önüne düşen topu ağlara gönderdi: 2-1.
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