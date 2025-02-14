Diyarbakır'da kar; Çermik'te taşımalı eğitime ara, Silvan'da 22 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)
181KIRSAL MAHALLENİN YOLU AÇILDIDiyarbakır'da etkili olan yağış nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 6 ilçedeki 181 kırsal mahallede 439 kilometrelik yol, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
181KIRSAL MAHALLENİN YOLU AÇILDI
Diyarbakır’da etkili olan yağış nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 6 ilçedeki 181 kırsal mahallede 439 kilometrelik yol, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. 87 kırsal mahallenin yollarının açılması için de ekiplerin çalışmaları sürüyor. Kulp ilçesine bağlı Koçkar Mahallesi’nde mahsur kalan ve içinde hasta bulunan bir araç için de kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla araç bulunduğu yerden çıkarılırken, hastanın da hastaneye ulaştırılması sağlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.