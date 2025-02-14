'Kaçak kullanım' cezasına itiraza geldikleri enerji şirketinde güvenlik görevlisini darbettiler
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde enerji şirketinin hizmet binasına gelen grup, 'kaçak kullanım' cezası nedeniyle yöneticiyle tartıştı, kendilerini engellemeye çalışan güvenlik görevlisini darbedip camları kırdı.
DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde enerji şirketinin hizmet binasına gelen grup, ‘kaçak kullanım’ cezası nedeniyle yöneticiyle tartıştı, kendilerini engellemeye çalışan güvenlik görevlisini darbedip camları kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki enerji şirketi hizmet binasında meydana geldi. Enerji şirketine abone olan bir grup, 'kaçak kullanım' nedeniyle kendilerine gönderilen cezaya itiraz için yöneticiyle görüştü. Burada gruptan bazıları, tartışma sırasında yöneticiye saldırmak isteyince güvenlik görevlisi müdahale etmeye çalıştı. Güvenlik görevlisini darbeden şüpheliler, daha sonra girişteki kapı camlarını kırdı, eşyalara zarar verdi. İhbarla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dağıtılan gruptaki 3 şüpheli gözaltına alındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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