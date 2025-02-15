Diyarbakırlı kick boksçular, Antalya'dan 8 madalya ile döndü

DİYARBAKIRLI kick boksçular, Antalya’da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak kente döndü.

Diyarbakırlı kick boksçular, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 21- 28 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasına 20 kişilik kafileyle katıldı. Şampiyonaya katılan 10 erkek ve 10 kadın sporcu, 3’ü altın, 2’si gümüş ve 3’ü bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanarak kente döndü. Takımın sporcusu ve aynı zamanda antrenörü de olan Dilek Erol, başarılarıyla yeni nesil kızlara ışık olmayı hedeflediklerini belirterek, “21- 28 Ocak tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Müsabakaları’na Diyarbakır’dan 20 kişiyle takım halinde katıldık. Şampiyonada 8 madalya elde ettik. Bu madalyaların 3’ü altın, 2’si gümüş 3’ü de bronz madalya. Şu anda 3 tane milli takım adayı sporcumuz var. Bunlardan biri de benim. Diğer sporcularımız Merve Kaymaz büyük bayanlarda ve Sudenaz Karabulut da genç bayanlarda milli takıma adaylar. Antrenmanlarımızı düzenli bir şekilde sürdürüyoruz. İleriki nesillere ışık olmaya çalışıyoruz. Kendimiz gibi şampiyon sporcular yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

‘EN İYİ SONUCU ALIP DİYARBAKIR’A DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ’

Şampiyonada altın madalya aldığını belirten Erol, “Beni yetiştiren ağabeyim Bilgin Erol, kendisi şu an yanımızda değil ama her zaman emeği üstümüzde var, kendisine teşekkür ediyorum. Katıldığımız turnuva zaten milli takım seçme kriteri diye geçiyor. Bir ayağımız daha var, İzmir’deki Türkiye şampiyonası. O da temmuz ayında yapılacak. 2 turnuvada şampiyon olan sporcular milli takımı garantilemiş oluyor. Eşitlik durumunda ise mesela birinci olan sporcu diğer turnuvada yenilmiş, ikinci olmuş, o durumda da puan durumuna bakıyorlar. En yüksek puanı alan sporcular milli takıma gidiyor. Elimizde yeni yetişen sporcular için şampiyon adaylarımız var. Şu an mevcut 3 şampiyonumuz var, bunlardan biri benim. Üçümüz de iddialıyız ve İzmir’de yapılacak Türkiye şampiyonasında şampiyon olmayı hedefliyoruz. Mayıs ayında önümüzde bir dünya kupası var, uluslararası bir turnuva ve kulüp olarak yine katılacağız. Elimizden geldiğince özenli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. En iyi sonucu alıp Diyarbakır’a dönmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.