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        HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Çözüm daha fazla ertelenmemeli

        HÜR Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kürt meselesinin çözümsüz kalması, bütün bölgeyi olumsuz olarak etkileyeceği gibi adil bir şekilde çözümü hem bölgeyi hem bütün İslam coğrafyasını rahatlatacaktır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:22 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:25
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        HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Çözüm daha fazla ertelenmemeli
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        HÜR Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Kürt meselesinin çözümsüz kalması, bütün bölgeyi olumsuz olarak etkileyeceği gibi adil bir şekilde çözümü hem bölgeyi hem bütün İslam coğrafyasını rahatlatacaktır. Çözüm daha fazla ertelenmemelidir” dedi.

        HÜDAPAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından Diyarbakır Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen ‘Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı’, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, eski milletvekilleri, yazarlar, kanaat önderleri, alimler, siyasetçiler ve partililer katıldı. Konuşmasında, insani olmayan hiçbir çözümün gerçekçi olmadığını ifade eden Yapıcıoğlu, “Kürt Meselesi, 100 yılı aşkın bir süredir var olan ve en önemli meselelerimizden biridir. Kimine göre Kürt meselesi salt bir terör, şiddet, asayiş meselesidir. Kimine göre mesele, Kürtlerin yaşadığı bölgelerin ekonomik olarak geri kalmış olması ve yeterince gelişememiş olmasıdır. Bazılarına göre meselenin özünde Kürtlerin varlığının inkar edilmesi ve tarihsel süreç içerisinde yaşatılan zulümler vardır. Meselenin sebebi ve çözüm yolları konusunda düşünceler muhtelif olsa da bir sorun olduğu ve bu sorunun bir çözüme kavuşturulması gerektiği konusunda fikir birliği vardır. Burada farklı siyasi görüşlerden katılımcılar var. İnşallah fikirlerinden ve ortaya çıkacak olan sonuçlardan hakkıyla istifade edilecektir. Çalıştayın ismi, Kürt meselesine insani çözüm çalıştayıdır. Bunda bir mesaj vardır, insani olmayan hiçbir çözüm gerçekçi de değildir, kalıcı da olamaz. Mesele bitmemiştir, devam ediyor. Sorun bizimdir, hepimizindir ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır” dedi.

        ‘ÇÖZÜM DAHA FAZLA ERTELENMEMELİDİR’

        Çözüm için samimiyet ve iradenin gerekli olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, “Meselemizi sulh yoluyla adalet temelinde halletmek mecburiyetindeyiz. Zira meselenin çözümsüz kalmasının sonucu emperyalist müdahalelere açık hale gelmiş huzursuz bir coğrafya, heba olan nesiller ve ekonomik çöküntüdür. Kürt kavmi, İslam ümmetinin asli unsurlarındandır. Yaşadığı coğrafya da ümmet coğrafyasının merkezidir. Kürt meselesinin çözümsüz kalması, bütün bölgeyi olumsuz olarak etkileyeceği gibi adil bir şekilde çözümü hem bölgeyi hem bütün İslam coğrafyasını rahatlatacaktır. Çözüm daha fazla ertelenmemelidir. Tahkik, tetkik, tahlil ve teşhis doğru yapılırsa tedavi kolaydır, bunları doğru yapamazsak sorun kangrenleşir. Çözümün imkan dahilinde olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Çözüm için ihtiyacımız olan iki şey şudur; samimiyet ve iradedir” diye konuştu.

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