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        Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği: 1-1

        STAT:DiyarbakırHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfü Aydın, Ferhat ÇalarAMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 23:02 Güncelleme: 04.03.2025 - 23:05
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        Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği: 1-1
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        STAT:Diyarbakır

        HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfü Aydın, Ferhat Çalar

        AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler (Dk.46 Veysel Sapan), Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Murat Uçar, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Poko (Dk.58 Cassubie), Çekdar Orhan, Moreno, Adekanye (Dk.57 Fernando), Keita

        GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk, Mikail Okyar, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Adem Eren Kabak, Nalepa (Dk.84 Buğra Çağıran), Ensar Kemaloğlu, Metehan Mimaroğlu (Dk. 88 Samed Onur), Popa (Dk.55 Leonardo Santos), Amilton

        GOLLER: Dk. 79 Cassubie (Amed Sportif Faaliyetler), Dk.41 Amilton (Gençlerbirliği)

        SARI KARTLAR: Dk.16 Adekanye, Dk.75 Sinan Kurt (Amed Sportif Faaliyetler), Dk.45 +2 Nalepa Dk.48 Adem Eren Kabak, Dk. 60 Leonardo Santos, Dk. 75 Erhan Erentürk (Gençlerbirliği)

        Amed Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 28’inci haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

        27’nci dakikada Gençlerbirliği, penaltı kazandı. Topun başına geçen Metehan Mimaroğlu sağ köşeye vurdu. Kaleci Erce Kardeşler, kurtarışıyla gole izin vermedi.

        41'inci dakikada Amilton, rakip yarı alanının ortasında buluştuğu topla ceza sahasına kadar ilerledi ve topu ağlara yolladı: 0-1.

        İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        79'uncu dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Cassubie, gelişine sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

        Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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