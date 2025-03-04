Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği: 1-1

41'inci dakikada Amilton, rakip yarı alanının ortasında buluştuğu topla ceza sahasına kadar ilerledi ve topu ağlara yolladı: 0-1.

Amed Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 28’inci haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

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