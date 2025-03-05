Diyarbakır'da kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi

Kulp ilçesinde yaşayan Selma Z., kalp ağrısı şikayetiyle Kulp Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Tedaviye alınan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Selma Z.'nin, Diyarbakır’a sevk edilmesine karar verildi. Selma Z. için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşme yapıldı. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. Selma Z., ambulans helikopterle alınarak Dicle Üniversitesi Hastanesi pistine iniş yaptı. Burada Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edilen Selma Z., ambulansla Dicle Üniversitesi acil servisine götürülerek tedaviye alındı.

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