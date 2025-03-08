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        Diyarbakır'da kadınlar barış güvercini uçurdu

        DİYARBAKIR'da8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen mitingte kadınlar, barış güvercini uçurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:48 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:50
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        Diyarbakır'da kadınlar barış güvercini uçurdu
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        DİYARBAKIR'da8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen mitingte kadınlar, barış güvercini uçurdu.

        Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi'nde, Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Kadın kırımına isyan ediyor, özgürlüğe yürüyoruz' sloganıyla miting düzenlendi. Mitinge Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Mitingde, kadınlar barış güvercini uçurdu.

        'BARIŞ ÇAĞRISINI HAYKIRACAĞIZ'

        Mitingde konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, "8 Mart'ta hep birlikte burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkede bir barış, demokratik toplum çağrısı; barışı inşa etmenin mümkün olduğu ve barışa çok yakın olduğumuzun çağrısı yapıldı. Kadınlar bu çağrıyı kalıcı ve onurlu bir barışa çevirmek için bu baharı ve barışı hep birlikte karşılamak için buradayız, Amed'deyiz, Batman'dayız, Van'dayız, Mardin'deyiz. Hep birlikte barış mücadelesini, barış çağrısını haykıracağız" dedi.

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