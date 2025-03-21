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        Diyarbakır'da nevruz kutlamaları başladı

        DİYARBAKIR'daDEM Parti öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamaları başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:40 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:45
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        Diyarbakır'da nevruz kutlamaları başladı
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        DİYARBAKIR'daDEM Parti öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamaları başladı.

        DEM Parti öncülüğünde, 'Özgürlük için demokratik toplum' sloganı ile Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda nevruz kutlamaları başladı. Kutlamalara DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fransa, İrlanda, Çekya, Irak, Tunus gibi ülkelerden yabancı davetliler katıldı. Nevruz alanı helikopterle havadan izlenirken, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alanda olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletilirken, parka çakmak, kalem ve parfüm gibi malzemelerin sokulmasına izin verilmedi.

        3 TON ODUN ATEŞE VERİLDİ

        Yaklaşık 10 bin polisin görev aldığı 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerlerle çevrili alana gelenler, 6 ana giriş kapısından 3 kademeli arama noktasından geçirilerek içeri alındı. Kurulan platformdan müzik yayınları yapılırken, toplananlar da alanda halay çekmeye başladı. Alanda kurulan bölümde istiflenen yaklaşık 3 ton odun, ateşe verildi. Nevruz kutlamalarına Diyarbakır kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun katılımların olduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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