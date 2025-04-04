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        Yolcusu rahatsızlanınca acil iniş yapıp, arızalanan İngiliz uçağı yeniden havalandı

        HİNDİSTAN'agiderken yolcusu rahatsızlanınca Diyarbakır'a acil iniş yapan ardından arızalanan Virgin Atlantic Havayolu'na ait uçak, yeniden havalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:48 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:50
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        Yolcusu rahatsızlanınca acil iniş yapıp, arızalanan İngiliz uçağı yeniden havalandı
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        HİNDİSTAN'agiderken yolcusu rahatsızlanınca Diyarbakır'a acil iniş yapan ardından arızalanan Virgin Atlantic Havayolu'na ait uçak, yeniden havalandı.

        Virgin Atlantic'e ait VS358 sefer sayılı Londra Heathrow-Mumbai seferini yapan G-VTEA tescilli Airbus A350-1000 tipi uçak, 2 Nisan'da akşam saatlerinde rahatsızlanan yolcusu için Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcunun tedavisinin ardından uçak, yaşanan teknik sorun nedeniyle kalkış yapamadı. Diyarbakır Havalimanı yönetimi arızanın giderilmesi için teknik ekip çağırdı. Teknik ekibin arızayı gidermesinin ardından uçak, yolcularını da alarak bugün saat 13.00'te havalanarak seferine devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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