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        Emekli öğretmen, nefes borusuna et kaçan çocuğu 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde nefes borusuna et kaçan çocuğu, emekli öğretmen Kara Mehmet Karamehmetoğlu Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:07 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:10
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        Emekli öğretmen, nefes borusuna et kaçan çocuğu 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada
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        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde nefes borusuna et kaçan çocuğu, emekli öğretmen Kara Mehmet Karamehmetoğlu Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Çermik ilçesi Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir çocuğun sokaktayken yediği et parçası, nefes borusuna kaçtı. Bu sırada sokaktan geçen emekli öğretmen Kara Mehmet Karamehmetoğlu, durumu fark ederek Heimlich manevrası ile çocuğu kurtardı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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