14 yaşındaki Ümeyir'den 2 gündür haber yok (2)

Diyarbakır'da 2 gün önce evden çıkan ve haber alınamayan Ümeyir Çağmar, akşam saatlerinde evine döndü. Telefonda DHA’ya konuşan mahalle muhtarı Mücahit Poyraz, “Ümeyir, köyün aşağısında bulunan eski değirmenlerin olduğu yere saklanmış. Onu arayan insanlar evlerine döndükten sonra, ortalık yatışınca Ümeyir, kendi kendine eve gelmiş. 1 saat önce eve dönmüş. Durumu iyi” dedi.

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