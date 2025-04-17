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        Otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        DİYARBAKIR'da otomobille belediye otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:31 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:35
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        Otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        DİYARBAKIR’da otomobille belediye otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Üniversite Köprüsü’nde meydana geldi. Emin Ateş yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ateş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, A.O. (43), D.D. (22), B.E. (22) ve K.K. (47) ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Emin Ateş’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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