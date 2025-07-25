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        5 aylık hamile Helin, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü

        DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 5 aylık hamile Helin Eren (19), birlikte yaşadığı S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:55
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        5 aylık hamile Helin, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü
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        DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde 5 aylık hamile Helin Eren (19), birlikte yaşadığı S.Ş. (20) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan S.Ş. yakalandı.

        Olay, dün gece saatlerinde Sur ilçesi Çift kapı mevkisinde meydana geldi. Helin Eren ile birlikte yaşadığı S.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş., yanındaki tabancayla Eren’e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Helin Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Eren, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan S.Ş., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Helin Eren’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çiftehavuzlar Mezarlığı’nda toprağa verildi. S.Ş.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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