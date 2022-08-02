Diyarbakır'da "Sıhhatler Olsun Güzellikler Dolsun" projesi başladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da sosyal sorumluluk proje kapsamında "Sıhhatler Olsun Güzellikler Dolsun" sloganıyla kırsal mahallelerdeki çocukların saç bakımları ve kesimleri yapılıyor.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kuaföre gidemeyen kırsalda oturan kız ve erkek çocuklara sosyal sorumluluk projesi kapsamında saç bakım ve kesim hizmeti veriliyor.

Başlattıkları çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, belediye olarak yeni bir sosyal belediyecilik projesine daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Projeye ilçe merkezine en uzak olan kırsal mahaller ile başladıklarını ifade eden Karaman, "Proje kapsamında ilçemize bağlı tüm kırsal mahallelerde özellikle çarşıya ve merkeze ulaşım zor olan kız ve erkek çocuklarımızı saç bakım ve kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Hem bir araya gelmiş hem de mutluluklarını paylaşmış oluyoruz. Sosyal belediyecilik projelerimiz devam edecek. Diğer tüm mahallelerimizde de sırasıyla planlı bir şekilde devam ettireceğiz. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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