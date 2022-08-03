Diyarbakır'da Eğitim Akademisinde eğitim desteği alan öğrenciler LGS'de başarı gösterdi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Akademisindeki kurslardan faydalanan 17 öğrenci LGS'de başarı sağladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü eğitimde fırsat eşitliği amacıyla açtığı Eğitim Akademisinde öğrencilere ücretsiz kurs imkanı sağlıyor.



Düzenlenen kurslardan faydalanıp Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren 82 öğrenciden 17'si fen ve sınavla öğrenci alan nitelikli liselere girmeye hak kazandı.

Öğrencileri ziyaret eden Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, 2021-2022 eğitim-öğretim yılını başarılı bir şekilde geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başarılı öğrencileri tebrik eden Karaman, "Dezavantajlı öğrencilerimizin eğitimine katkı sunmak amacıyla ücretsiz olarak eğitim verdiğimiz Eğitim Akademisi 8. sınıfta okuyan 82 öğrencimize hizmet verdi. Bu öğrencilerimizden 2'si fen lisesi, 15'i de Anadolu Lisesi ve proje okullarını kazandı. İlk yılımızda yaşadığımız bu başarının mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu başarıyı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.







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